Lyon profitiert von Ausnahmeregelung und holt Tetê von Shakhtar Donekz

Der französische Erstligist Olympique Lyon nutzt die Ausnahmeregelung für Spieler bei ukrainischen Klubs und steht unmittelbar vor der Verpflichtung des brasilianischen Stürmers Tetê.

Die FIFA hat für Profis aus der Ukraine das Transferfenster noch einmal geöffnet. Am Donnerstag wird OL auf einer Pressekonferenz seinen Neuzugang präsentieren. Tetê stösst von Shakhtar Donezk zu den Franzosen. Der 22-Jährige lief seit drei Jahren für Shakhtar auf. In dieser Saison erzielte er in 28 Pflichtspielen bislang zehn Tore. Tetê soll zunächst von OL ausgeliehen und im Sommer dann fest verpflichtet werden.

psc 31 März, 2022 09:31