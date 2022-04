Red Bull Salzburg hat den Adeyemi-Nachfolger bei Shakhtar Donezk gefunden

Red Bull Salzburg nimmt im Hinblick auf die nächste Saison den brasilianischen Stürmer Fernando unter Vertrag.

Der 23-Jährige kostet die Österreicher eine Ablöse in Höhe von 6 Mio. Euro. Shakhtar sichert sich ausserdem eine Weiterverkaufsbeteiligung. Fernando unterschreibt in Salzburg gleich für fünf Jahre bis 2027. Wegen des Kriegs in der Ukraine weilte er zuletzt in seiner brasilianischen Heimat. Nun steigt der Stürmer sofort ins Training ein, wird aber erst in der kommenden Saison spielberechtigt sein. Fernando könnte der Ersatz von Karim Adeyemi sein, der im Sommer vor einem Abgang steht.

“Die letzten Monate waren nicht einfach für mich, umso grösser ist deshalb die Vorfreude darauf, hier angreifen zu können. In den Gesprächen mit dem Sportdirektor und Trainer habe ich gespürt, dass man mich hier unbedingt haben will”, sagt der Angreifer zu seinem Wechsel.

OFFIZIELL: #Fernando dos Santos Pedro wechselt von Shakhtar Donetsk zu uns und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

Servus in Salzburg, Fernando! #WirSindZukunft — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) April 21, 2022

