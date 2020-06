Silvio Berlusconi plant Coup um Ibrahimovic & Kaka

Zlatan Ibrahimovic und Kaka liefen einst gemeinsam und äusserst erfolgreich beim AC Mailand auf. Jetzt hofft ihr früherer Klubpräsident Silvio Berlusconi die beiden wieder zu vereinen.

Der langjährige Milan-Boss ist seit September 2018 als Besitzer des Serie C-Klubs AC Monza aktiv. Durch den vorzeitigen Saisonabbruch steht der Klub als Aufsteiger in die Serie B fest. Und dort will Berlusconi mit neuem Personal angreifen: Italienischen Medienberichten zufolge träumt er von Ibrahimovic und Kaka. Bei “Telelombardia” hat er ein Interesse am Duo bereits bestätigt.

Einen kleinen Haken gibt es allerdings: Der brasilianische Spielmacher hat seine Karriere Ende 2017 beendet! Ob er nun zu einem Comeback bewogen werden kann und ob er überhaupt die physischen Voraussetzungen dafür erfüllt, ist noch ungewiss. Zudem ist auch unklar, ob Ibrahimovic den Gang in die zweitklassige Serie B antreten würde.

psc 12 Juni, 2020 11:19