Ex-YB-Profi Gregory Wüthrich verlängert bei Sturm Graz

Der frühere Berner Junior Gregory Wüthrich hat sein Glück in Österreich gefunden: Der 26-jährige Innenverteidiger verlängert seinen Vertrag bei Sturm Graz vorzeitig.

Der Abwehrspieler kehrte im Sommer 2020 nach einem Jahr in Australien nach Europa zurück und heuerte in Graz an. Dort hat er sich mittlerweile zum Abwehrboss entwickelt. In dieser Saison bestritt Wüthrich bereits 17 Pflichtspiele und steuerte in diesen auch noch jeweils zwei Tore und zwei Assists bei.

“Gregy ist nicht nur ein grossartiger Innenverteidiger, sondern auch ein fantastischer Typ und Leader, der unsere junge Abwehr mit viel Ruhe und Übersicht führt. Seine Zweikampfführung, Kopfballstärke und Mentalität machen ihn zu einer unserer wichtigsten Säulen. Ich freue mich, dass er uns in der Mannschaft und der Liga erhalten bleibt”, sagt Graz-Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

Wüthrich freut sich auf weitere Jahre in Österreich: “Wir haben uns im letzten Jahr in Graz gemeinsam etwas aufgebaut und haben mit dieser Mannschaft noch viel vor. Ich freue mich über das Vertrauen des Klubs und werde versuchen, es mit guten Leistungen zurückzuzahlen.”

psc 27 Oktober, 2021 14:10