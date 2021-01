So könnt Ihr ausländischen Fußball ganz einfach anschauen

Live-Action aus der Premier League – der Zugang zu Sky Sports ist ein Muss für jeden ernsthaften Fan der Sportberichterstattung. Innerhalb Deutschlands kann das Netzwerk auf seiner eigenen Website oder über NOW TV, einer vertragsfreien Streaming-Plattform, angesehen werden. Aber was passiert wenn man über kein Sky verfügt?

Wo auch Ihr seid, ein VPN ist für das Sportstreaming unerlässlich. Wenn Sie auf Reisen sind, ob in Übersee oder einfach nur in einem anderen TV-Markt, verbinden Sie sich mit einem VPN, um den Zugang zu Ihren Lieblingssportkanälen zu behalten. ExpressVPN sendet Ihren Datenverkehr durch einen privaten und verschlüsselten Tunnel, so dass Sie mit hoher Geschwindigkeit sehen können und Ihre Daten im Ausland vor neugierigen Blicken geschützt sind. Ein kostenloser VPN kann zudem auch gratis getestet werden und ermöglicht Ihnen mehr Freiheiten.

Mit einem VPN können Sie Ihren virtuellen Standort ändern und Sport aus der ganzen Welt wie ein Einheimischer streamen. Wenn Sie die Premier League nicht von Ihrem Standort aus sehen können, oder wenn Sie Ihre Fußball Optionen erweitern möchten, kommt ein VPN ins Spiel.

Warum ein VPN Vorteile hat

Nehmen wir zum Beispiel Hulu her. Wenn Sie diese starke Geoblockade umgehen wollen, müssen Sie sich ein bewährtes VPN besorgen, das nicht nur auf Hulu und Hulu Live zugreifen kann, sondern dies auch mit unbegrenzter Bandbreite und schnellen Geschwindigkeiten ermöglicht. So können Sie so viel Hulu streamen, wie Sie wollen, ohne sich über schlechte Qualität oder puffernde Streams Sorgen zu machen.

Wenn Ihr ISP Ihnen eine IPv6 zugewiesen hat, kann das auch dazu führen, dass Hulu Ihren tatsächlichen Standort erkennt und Sie blockiert. Aus diesem Grund empfehlen wir die Verwendung eines VPNs, das entweder die IPv6 deaktivieren kann oder über einen IPv6-Leckschutz verfügt.

Wenn Sie zu Hause schauen, verwenden Sie ein VPN, um die ISP-Drosselung zu umgehen. Ein VPN anonymisiert Ihren Internetverkehr, so dass Ihr ISP Ihre Streams nicht identifizieren und verlangsamen kann. Egal, welches Ereignis Sie streamen möchten, mit einem VPN können Sie jede Sekunde der Action miterleben.

Ist ein VPN sicher genug?

Das Surfen im Internet kann riskant sein. Wenn Sie ein öffentliches WLAN nutzen, kann jeder, der das Passwort und ein wenig technisches Know-how hat, Ihre Online-Aktivitäten mithören. VPNs (virtuelle private Netzwerke) sind praktisch, da sie Ihre Online-Aktivitäten und Ihren Standort verschleiern und die Daten, die Sie senden und empfangen, durch einen sicheren virtuellen Tunnel zwischen Ihrem Computer und dem VPN-Server leiten. VPNs bieten eine Reihe von Online-Anonymitäts- und Datenschutzfunktionen, indem sie einen privaten Tunnel zwischen Ihrem Gerät und dem Internet aufbauen.

Fazit

Wenn Sie in den Urlaub oder auf eine Geschäftsreise gehen, gibt es einige Dinge, die Sie einfach nicht verpassen dürfen, selbst wenn Sie im Ausland sind. Zum Beispiel das Match, das Ihr Fußballteam gleich spielen wird. Also suchen Sie sich den schnellsten Wi-Fi-Spot. Öffnen Sie die Website, die Sie immer zum Streamen von Fußball verwenden. Und schon geht es los – Sie erhalten eine Fehlermeldung, die behauptet, dass Ihr geografischer Standort es nicht erlaubt, das gewünschte Fußballspiel zu sehen.

Das Problem mit der Mehrheit der Fußball-Streaming-Dienste ist, dass sie meistens nur von Deutschland aus zugänglich sind. Wenn Sie also mit dem Gedanken spielen, ein Fußballspiel vor dem Bildschirm zu genießen, während Sie sich im Ausland aufhalten, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie dabei Probleme haben werden, selbst wenn Sie versuchen, auf denselben Online-Streaming-Dienst zuzugreifen, den Sie zu Hause abonniert haben.

Wenn Sie also während der Fußballsaison eine Reise ins Ausland planen, aber die Spiele nicht verpassen wollen, ist der beste Weg ein VPN (Virtual Private Network) Service. Mit einem aktivierten VPN können Sie ganz einfach geografische Beschränkungen umgehen, um jeden Kick und jedes spannende Spiel mitzuerleben, egal, wo auf der Welt Sie sich befinden. Wichtig ist auch, dass Sie ein VPN auf jedem Gerät einrichten können, das Sie besitzen: Ihrem PC, Laptop, Smartphone, Tablet oder Router, um alle Geräte in Ihrem Heimnetzwerk zu sichern.

Darüber hinaus hält ein VPN Ihre Kommunikation mit starker Verschlüsselung privat und sicher. Diese Art von Schutz ist bei freien WLAN-Spots, die besonders auf Reisen praktisch sind, unerlässlich. Öffentliche Netzwerke sind in der Regel schlecht gesichert, was es Hackern sehr leicht macht, Ihre privaten Informationen, z. B. Kreditkartendaten, zu stehlen. Ein VPN fügt Ihren Online-Aktivitäten eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzu, ohne Ihre Streaming-Geschwindigkeit zu verlangsamen.

