Spanien-Legende Fàbregas beendet Karriere und wird Trainer

Cesc Fàbregas gibt im Alter von 36 Jahren sein Karriereende bekannt. Der spanische Welt- und Europameister will Trainer werden.

Cesc Fàbregas hängt die Fussballschuhe an den Nagel. "Nach 20 unglaublichen Jahren voller Aufopferung, Hingabe und Freude ist es an der Zeit, Danke zu sagen und sich vom schönen Spiel zu verabschieden", schreibt der einstige Mittelfeldspieler in den sozialen Medien. Der Spanier ist "sehr traurig", dass die Zeit des Karriereendes gekommen sei.

"Vom Gewinn der Weltmeisterschaft, der Europameisterschaft, dem Gewinn aller Titel in England und Spanien und fast aller europäischen Trophäen - es war eine Reise, die ich nie vergessen werde", schreibt Fàbregas. Ab sofort konzentriert sich der 36-Jährige auf seine Trainertätigkeit. Beim Serie-B-Klub Como, wo er in der abgelaufenen Saison als Spieler unter Vertrag stand, trainiert er der einstige Star von Arsenal, Chelsea und Barcelona nun die U19- und B-Mannschaft.

adk 1 Juli, 2023 20:18