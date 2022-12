Luis de la Fuente könnte Sergio Ramos in die spanische Nationalelf zurückholen

Luis de la Fuente wurde am Montag als neuer Nationaltrainer von Spanien vorgestellt. Bei seiner Präsentation öffnete der 61-Jährige die Türe für eine Rückkehr von Sergio Ramos und anderen zuletzt aussortierten Profis.

Vorgänger Luis Enrique setzte an der WM vor allem auf junge Kräfte und bot nur einige Routiniers wie Sergio Busquets oder César Azpilicueta auf. Nun könnte wieder ein anderer Wind wehen. Konkret auf eine Rückkehr von Sergio Ramos in die Furia Roja angesprochen, sagte de la Fuente auf der Pressekonferenz seiner Präsentation: «Wenn er in guter Form ist, kann er kommen.»

Der neue Nationalcoach wurde vom Vorstand des spanischen Verbands RFEF einstimmig ernannt, wie Präsident Luis Rubiales betonte. Dieser sagte auch, dass die Trennung von Enrique einzig sportliche Gründe habe. Nach der verpatzten WM sei der richtige Zeitpunkt für einen Neuanfang, meinte dieser.

psc 12 Dezember, 2022 19:00