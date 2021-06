Pedri & Co.: Spanien tritt bei Olympia mit 6 EM-Teilnehmern an

Der spanische Fussballverband hat das Aufgebot für die Olympischen Spiele in Tokio bekanntgegeben. Mit dabei sein werden unter anderem sechs Spieler, die zurzeit noch an der Europameisterschaft im Einsatz sind.

Es handelt sich um Jungstar Pedri, Goalie Unai Simon, Eric Garcia, Pau Torres, Mikel Oyarzabal und Dani Olmo. Diese sechs Spieler werden also schon sehr bald nach der EM das nächste Turnier spielen. Es beginnt am 21. Juli. Sollte Spanien das EM-Finale erreichen, könnten sie noch am 11. Juli im Wembley im Einsatz stehen. Als Ü23-Spieler hat Spaniens Auswahltrainer Luis de la Fuente die Real-Profis Marcos Asensio und Dani Ceballos sowie Mikel Merino von Real Sociedad nominiert.

Update: Bei Pedri scheint es noch einige Fragezeichen zu geben. Sein Klub Barcelona möchte ihn angeblich von der Liste streichen lassen. Der Spielmacher soll nach der EM nicht auch noch bei Olympia teilnehmen und stattdessen mehr Zeit für die Erholung haben.

Das komplette Aufgebot:

🚨 OFICIAL | ¡¡¡ESTA ES NUESTRA SELECCIÓN OLÍMPICA!!! 👥 22 jugadores conforman la lista de Luis de la Fuente para disputar los Juegos Olímpicos de #Tokyo2020. 🌟 ¡¡Llegó la hora de soñar en grande!!#SomosEspaña pic.twitter.com/hFKgHC8jRe — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 29, 2021

