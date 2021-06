Wegen Corona-Fällen: Spanien lässt Schattenteam trainieren

Spanien wird unmittelbar vor EM-Start von positiven Corona-Fällen heimgesucht: Kapitän Sergio Busquets und Abwehrspieler Diego Llorente sind bislang getroffen. Spanien lässt nun parallel zur eigentlichen Nationalelf ein weiteres Team trainieren.

Damit könnten Spieler ersetzt werden, falls sich die Corona-Infektionen im A-Team weiter ausbreiten. Insgesamt elf U21-Nationalspieler plus sechs ältere Spieler trainieren im Schattenteam mit und bereiten sich auf einen möglichen Einsatz an der EM vor. Ob Nationaltrainer Luis Enrique sie tatsächlich nachnominieren muss, entscheidet sich in den kommenden Tagen.

https://twitter.com/SeFutbol/status/1402540312162091009

psc 9 Juni, 2021 11:06