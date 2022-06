Spass und Spannung in der Sommerpause

Nachdem die Nati mit einem 1:0 Erfolg gegen Portugal einen versöhnlichen Abschluss der ersten Nations-League Runde erreichen konnte, ist auch für die letzten Spieler die Saison 22/23 vorbei und es geht in den wohlverdienten Sommerurlaub. Für die Teamchefs und Sportmanager geht es jetzt darum einen schlagkräftigen Kader für die kommende Saison zusammenzustellen. Die Gerüchteküche brodelt und einige mehr oder weniger spektakuläre Transfers sind schon unter Dach und Fach, während an anderer Stelle noch um Ablösesummen, Bonus- und Handgeldzahlungen und Vertragslänge geschachert wird.

Mit der ungeliebten, bis jetzt ohne Bier stattfindenden, WM 2022 steht ein weiteres Highlight am Ende des Jahres für alle Fussballfans auf dem Programm. Es gibt also ausreichend Gesprächsstoff für Stammtischdiskussionen und Fachsimpeln. Allerdings fehlen die nächsten Wochen dann doch die Live-Spiele, bei denen der Blutdruck nach oben klettert und man mit dem eigenen Club mitzittert. Wir haben da aber so eine Idee für Sie, wie man die Zeit gut überbrücken kann.

Sportwetten und Casino für die stillen Tage

Für Fussballfans gibt es nicht nur zu Weihnachten „Stille Tage“. Die hitzigen Diskussionen zum jeweiligen Spieltag können einem schon fehlen. Allerdings ist das auch eine Zeit, in der man vielleicht etwas Neues machen oder sein Fachwissen unter Beweis stellen kann. Gegenüber Kollegen ist man sich ja immer hundertprozentig sicher, wie die nächsten Partien ausgehen oder wer die meisten Tore schiess, auch wenn Letzteres in den vergangenen Jahren in Deutschland eigentlich gegeben war.

Wer ohnehin im Internet unterwegs ist, kann sich mit diesem Fachwissen bei online Buchmachern auch ein paar Euro extra machen. Wir wollen hier aber den Horizont erweitern, denn Onlineglücksspiel ist mehr als Sportwetten. Roulette, Spielautomaten und Gameshows gehören ebenso dazu. Wer über die deutschen Grenzen hinausblickt, findet sogar Plattformen, auf denen das komplette Glücksspielangebot offeriert wird. Dabei kann man sich komplett ohne Anmeldung in allen Abteilungen umsehen. Und das ist noch nicht alles, die meisten digitalen spiele lassen sich auch kostenlos spielen und ausprobieren.

Alles unter einem Dach

Natürlich gibt es viele, die zwar gerne bei einem Buchmacher online Wetten abgeben, bei Online Casinos jedoch eine rote Linie ziehen. Für diese Wetter sind solche Plattformen sicherlich uninteressant. Es ist vor allem die junge moderne Generation, welche einfach Spass am Online Zocken hat, welche gerne in beiden Bereichen unterwegs ist. Es gibt keine starren Grenzen mehr. Es macht auch durchaus Sinn, dass man einfach verschiedene Sachen ausprobiert. Der Enfant Terrible des deutschen Fussballs, Axel Kruse, streamt ab und zu selbst, wenn er am Zocken ist und dabei ein paar Züge aus der Shisha geniesst.

Ob Axel Kruse jetzt ein Vorbild ist, wollen wir an dieser Stelle nicht hinterfragen. Er gehört aber zu der Generation, die einfach verschiedene Dinge ausprobiert und sich nicht in eine Ecke zwängen lassen. Aber zurück zum Thema…

Die Spiele in Online Casinos haben wenig mit dem zu tun, was an aus der Dönerbude oder der Bahnhofskneipe kennt. Heutzutage gibt es tausende Spielautomaten von hunderten Studios, welche die unterschiedlichsten Funktionen und Spielabläufe aufweisen. Die Grafiken und Animationen, sowie Musik und Soundeffekte sind bei vielen absolut bemerkenswert.

Der Trend geht aber hin zum Live-Casino. Hier kann man mit professionell ausgebildeten Dealern im HD Stream live am Tisch sitzen. Das Spieleangebot ist aber nicht auf Roulette und Blackjack beschränkt. Hoch im Kurs stehen die Live Gameshows! Die Live Spiele kann man jedoch nicht kostenlos testen, wie das bei den digitalen Games möglich ist. Wer sich bei einer Plattform registriert hat, kann aber dem Treiben dennoch zusehen. Es besteht auch die Möglichkeit mit anderen Spielern zu chatten.

Vom Buchmacher zum Casino mit einem Klick

Wer sich bei einem Buchmacher anmeldet, der auch Casinospiele im Angebot hat, benötigt nur ein einziges Konto und kann zwischen den Abteilungen nach Belieben hin- und herwechseln. Das ist auch manchmal nötig, wenn unsere Nati mal wieder spielt wie beim desolaten 0:4 beim, Hinspiel in Portugal.

Beide Bereiche werden über ein Konto verwaltet. Das Einzige, worauf man achten muss, ist, dass es für beide Abteilungen verschiedenen Bonusangebote gibt, die man nicht miteinander vermischen kann, jedoch meist auf einem gemeinsamen Bonuskonto verwaltet werden. Die meisten spielen ohnehin ohne Bonus, da diese mit Bedingungen und Einschränkungen verbunden sind, welche meist nur schwer zu erfüllen sind.

Saison 22/23 startet früher

Die Sommerpause dauert ohnehin nicht so lange wie in den Vergangenen Jahren. Schon vom 5.Juli bis 7. Juli sind die ersten Runden der Champions League- und European Conference League Qualifikation, bevor die Suisse Super League am 16. Juli loslegt. Der vorgezogene Spielplan hängt mit der Weltmeisterschaft zusammen, die Mitte November startet. Für Spieler, die keinem an der WM teilnehmenden Team angehören gibt es eine Winterpause von über 2 Monaten.

In der Suisse Super League gibt es in dieser Saison im Übrigen keinen direkten Absteiger. Das hängt mit der Aufstockung der Liga zusammen. Der Tabellenletzte muss mit dem Drittplatzierten der Challenge League um den Klassenerhalt, respektive Aufstieg kämpfen.

psc 22 Juni, 2022 14:02