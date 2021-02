Spiele ohne Zuschauer: So verbringen die Fans ihre Zeit

Nicht ins Stadion gehen zu können, um seinen Lieblingsclub anzufeuern, kann mit der Zeit ganz schön aufs Gemüt schlagen. Noch schlimmer ist es, wenn die Spiele abgesagt werden und man sie nicht einmal am Fernseher mitverfolgen kann.

Fußballfans haben es zurzeit nicht leicht. Als wäre die Zeit zwischen Ende und Anfang einer Saison nicht schon schlimm genug, ist jetzt auch die Zeit, in der eigentlich eine Saison wäre, nicht mehr das, was sie früher einmal war. Wie man es trotzdem schafft, positiv zu bleiben und bestmöglich seine Zeit zu verbringen, auch wenn kein Fußball kommt, zeigt dieser Artikel.

Der gute alte Tischkicker und Brettspiele

Wenn man auf den Spaß im Stadion oder im Fernsehen verzichten muss, kann ein Tischkicker helfen, um über die fußballlose Zeit hinwegzutrösten. Vor allem wer Kinder hat, kann diese gleich mitbeschäftigen, und ein kleines Turnier im Wohnzimmer abhalten.

Wem der Platz dazu fehlt, der kann sich auch nach Brett- oder Kartenspielen umschauen. Mit Fußballquiz-Spielen kann man nicht nur sein Wissen unter Beweis stellen, sondern auch neue Dinge lernen. Mit taktischen Fußballbrettspielen kann man gegeneinander antreten und auf diese Weise sein Samstagnachmittag-Turnier austragen.

Die Zeit vergeht so auch rasend schnell und trägt zu einem positiven Gemeinschaftsgefühl bei – zwar nicht mit den Kumpels im Stadion, dafür aber mit den Kindern oder Lieben. Immerhin.

Fußball Manager oder andere Fußball Games spielen

Für diejenigen, die keine Partner zum Tischkickern haben, oder sich lieber die Zeit mit einer digitalen Aktivität vertreiben wollen, für die kommt vielleicht ein Fußball Manager-Spiel in Frage. Es gibt davon zahlreiche auf dem Markt, sogar kostenlose, entweder als PC- oder Konsolenspiel, App fürs Smartphone, oder Browsergame. Die Mannschaften sind dabei oft den realen Mannschaften aus den großen Ligen dieser Welt nachempfunden und bilden deren Leistungswerte ab. Je besser man sich also auskennt, desto besser kann man seine Mannschaften managen: Spieltaktik und Trainingsplan festlegen, Transfers durchführen, Verträge aushandeln und Trainer anheuern. Wer schon immer wissen wollte, wie das Fußballspiel hinter den Kulissen abläuft oder sich als Sportmanager fühlen wollte, kann mit einem Fußball Manager-Game viele kurzweilige, fußballfreie Nachmittage verbringen.

Wer nicht unbedingt ein Taktiker und Strategie-Fan ist, kann auch einfach ein Fußball-Game zocken, bei dem das eigentliche Spiel im Vordergrund steht. Auch hier gibt es mittlerweile eine riesige Auswahl auf dem Markt. So kann man mit seinem Lieblingsverein zu jeder beliebigen Uhrzeit gegen den Erzrivalen antreten und sich für den letzten unfairen Elfmeter revanchieren.

Casino-Erfolg und Sportwetten: Theorie mit Praxis verbinden

Für Liebhaber des schnellen Geldes ist der Weg zum Casino eine Route, die man blind verfolgen könnte. Hier thront vor allem der Roulette-Tisch, als eines der beliebtesten Casino-Spiele. Neben dem Klimpern der Automaten lässt sich hier, wenn es richtig läuft, die Freizeitkasse aufladen, oder einfach nur Spaß haben. Egal ob Pokern, Blackjack oder Baccara: Was offline nicht durchgehend möglich scheint, gibt es in der Online-Welt zuhauf. Wer vom Adrenalinrausch, in welcher Form auch immer, nicht genug kriegen kann, der sollte sein Glück bei einer Runde in einem Online-Casino versuchen. Mittlerweile gibt es in diesem Bereich sehr viele themenbezogene Slot-Spiele. König Fußball darf dabei natürlich auch nicht fehlen.

Gerade Sportwetten sind in den Live-Casinos nämlich ungemein beliebt, nicht nur bei Fußballfans. Wenn man die Theorie dahinter verstanden hat, stellt man fest, dass bei Wetten nicht alles dem Zufall überlassen ist und man mit ein wenig System erfolgreich zocken kann. Wenn gerade kein Fußball kommt, kann man sich daher mit den theoretischen Hintergründen beschäftigen und sich in die Materie einlesen. Dann kann man sich daran versuchen, seine eigenen Analysen aufzustellen und Wettstrategien zu entwickeln. Wenn die Saison wieder anläuft, kann man dann ausprobieren, ob sich die Strategie bewährt oder nicht. Das bringt noch eine gewisse Portion Extra-Nervenkitzel ins Spiel, wenn man die Fußballspiele mitverfolgt.

Es muss nicht immer Fußball sein

Manch eingefleischter Fußballfan schluckt jetzt möglicherweise schwer. Doch manchmal kann es schön sein, eine Zeitlang auf etwas zu verzichten. Wenn man dann wieder in den Genuss kommt, ist das Erlebnis umso schöner. Wer das Experiment „Fußball-Detox“ einmal für einige Zeit ausprobiert, findet vielleicht einige schöne andere Freizeitbeschäftigungen, die er vorher überhaupt niemals in Erwägung gezogen hätte.

Wer etwas handwerklich begabt ist, kann sich mit kleineren Do-It-Yourself-Projekten beschäftigen. Inspiration lässt sich dabei leicht online finden. Vielleicht braucht man ein neues Bücherregal. Anstatt dieses als Bausatz zu bestellen, kann man sich auch leicht eines selbst zimmern.

Wenn man hier ein wenig kreativ ist, und sich überlegt, was man abseits vom Stadion gerne macht, hat man auch in Zukunft einen schönen Zeitvertreib für die fußballlose Jahreszeit.

psc 19 Februar, 2021 15:42