Die Reise von Ex-FCB-Stürmer Andraz Sporar geht in Griechenland weiter

Der ehemalige Basler Stürmer Andraz Sporar setzt seine Karriere in Griechenland fort.

Der slowenische Nationalspieler unterschreibt bei Panathinaikos einen Vierjahresvertrag bis 2026. Der 28-Jährige wechselt von Sporting zum griechischen Traditionsklub. In der vergangenen Saison war er in der englischen Championship aktiv und erzielte für Middlesbrough in 35 Ligaspielen acht Treffer. Von 2016 bis 2018 stand Sporar einst beim FC Basel unter Vertrag, konnte sich da allerdings nicht durchsetzen. Danach nahm seine Karriere richtig Fahrt auf.

psc 28 Juli, 2022 14:45