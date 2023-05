Thorsten Fink übernimmt einen Trainerposten in Belgien

Thorsten Fink übernimmt im Hinblick auf die kommende Saison einen neuen Trainerposten: Der frühere FCB- und GC-Coach steigt bei der VV St. Truiden in Belgien ein.

Dort tritt der 55-jährige Deutsche die Nachfolge seines Landsmanns Bernd Hollerbach an. "Thorsten Fink ist ein Trainer, der zur DNA unseres Vereins passt. Er ist eine starke Führungspersönlichkeit, die in der Lage ist, eine Mannschaft aufzubauen und zu formen. Ausserdem verfügt Thorsten über viel Erfahrung und ist in der Lage, einen klaren Spielstil zu entwickeln. Schließlich war es auch wichtig, einen Trainer zu finden, der in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er Spieler entwickeln kann, da wir viele junge Talente in unserem Kern haben", erklärte CEO Takayuki Tateishi.

Fink, der zuletzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei Al-Nasr tätig war, sagt: "Ich freue mich sehr, beim STVV zu arbeiten und Teil eines Vereins mit einer so reichen Geschichte und leidenschaftlichen Fans zu sein. Die Tatsache, dass wir kurz vor unserer 100. Saison stehen, macht es zu etwas ganz Besonderem. Gemeinsam mit dem Team und den Spielern werden wir alles tun, um ein unvergessliches Jahr zu erleben."

Fink is een Bink 💛💙 ➡️ Meer info over onze nieuwe hoofdtrainer: https://t.co/MUS4cZLaGq pic.twitter.com/na5kRNq8AJ — STVV (@stvv) May 16, 2023

psc 16 Mai, 2023 09:49