Top Apps für jeden Schweizer Fussballfan

Die heutige Generation von Fussballfans unterscheidet sich stark von der aus vergangenen Zeiten. Über mobile Apps können die Fans heutzutage Hintergrundinfos über den Lieblingsverein erfahren, die Tabelle der Raiffeisen Super League (RSL) oder die jeder anderen Liga checken, den Live-Stream des Matches ansehen oder über jedes geschossene Tor alarmiert werden.

Doch das ist noch nicht alles, neben der Nachrichten und der Verfolgung des Spielgeschehens gibt es auch noch weitere Anwendungen für Fußball-Zocker: Stellen Sie Ihr eigenes Team auf die Beine, starten Sie eine Tipprunde mit Ihren Freunden oder erhöhen Sie die Spannung mit Sportwetten – und das alles in Echtzeit direkt auf Ihrem Handy.

Der technologische Fortschritt hat alles verändert. In der Vergangenheit waren Zeitungen, Radio und Fernsehen die Hauptinformationsquellen, doch die Technologie hat ihre Spuren auch im Fußball hinterlassen. In diesem Artikel werden Ihnen fünf unverzichtbare Apps vorgestellt, die schweizer Fußballfans unbedingt auf ihrem Smartphone haben sollten.

SFL Official App

Die offizielle App der Swiss Football League bietet immer aktuelle Near Live Clips, Liga-News, Video-Highlights und Liveresultate mit Pushbenachrichtigungen rund um die Raiffeisen Super League (RSL), die übrigens bald Credit Suisse Super League heißen wird, und der Brack.ch Challenge League (BCL). Ein individuell einstellbares Benachrichtigungssystem informiert Sie zu Liveresultaten, damit Sie die Ergebnisse in Echtzeit verfolgen können: Toralarm, Karten, Spielerinnerungen und Resultate – alles in einer App.

Die Near Live Clips ermöglichen es Ihnen, mit geringer Zeitverzögerung die wichtigsten Aktionen des Matches in 15-Sekunden-Videoclips nachzuschauen – und das sogar im Ausland ohne Einschränkung.

Zahlreiche Artikel, Links zu Video-Highlights aller Spiele, Transfermeldungen und Social Media Beiträge über das aktuelle Fußballgeschehen rund um die Vereine der beiden obersten Spielklassen der Schweiz, runden das Angebot ab.

Feedly

Feedly ist eine RSS-Anwendung. Damit können Sie eine Reihe verschiedener Blogs, Websites, YouTube-Kanäle und andere Online-Medien verfolgen. So können Sie aus den Blogs, die Ihnen tatsächlich gefallen, Ihre eigene Bibliothek mit Fußballinhalten aufbauen.

Die App verfolgt, was Sie lesen und was Sie noch nicht gelesen haben und sie synchronisiert auch plattformübergreifend mit Computern und iOS.

Am Anfang ist ein wenig Arbeit erforderlich. Ein vollständig eingerichteter Feed wird jedoch nur die Nachrichten enthalten, die Sie wollen.

Interwetten

Sie wollen ein bisschen Spannung in den Spieltag bringen? Versuchen Sie es doch mal mit Sportwetten: Der Wettanbieter Interwetten aus Österreich ist ebenso bei Schweizer Wettfreunden äußerst beliebt.

Der Auftritt kann sich mehr als sehen lassen, da der Auszahlungsschlüssel bei der Super League regulär Bestwerte erzielt. Tipper, die vor allem gerne auf Favoriten setzen, werden mit dieser Anwendung ihre wahre Freude haben: Im Gegensatz zur Konkurrenz, sind Wetten auf Favoriten bei Interwetten nämlich höher quotiert. Neben Sportwetten lohnt sich auch ein Blick auf besteonlinecasinos.ch, um nicht nur vergleichen zu können, sondern sich auch selbst ein Bild von den besten Casino Apps zu machen. Moderne Casinospiele, wie Online-Slotmaschinen, lassen sich dabei von populären Sportarten anregen.

Aus diesem Grund lassen sich unter anderem auch Fußball-Themen bei Online-Spielbanken erkennen, die Fußballfans große Freude bereiten.

FIFA Mobile

Kreieren Sie Ihr eigenes Team und gehen Sie auf Torjagd! Mit dieser App können sich Freunde des Fußballs und des Handyspiels austoben. Mit echten Mitspielern können Sie durch die Online-Funktionalität sich im Eins-gegen-Eins Modus messen.

Twitter

Twitter ist nicht immer der schönste Ort. Es zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass es sich hervorragend für den Sport eignet, und dazu gehört auch der Fußball.

Sie können verschiedene offizielle Liga-Accounts sowie einzelne Teams, Spieler und die meisten Sport-Blogs verfolgen. So erhalten Sie Spielergebnisse und Updates an einem Ort.

Sie können auch über Twitter mit anderen Fans interagieren. Die meisten Menschen zeigen jedoch auf der sozialen Plattform nicht ihr bestes Verhalten, und das erschwert das Knüpfen von Kontakten. Als konsistenter und anpassbarer Feed mit Inhalten von verschiedenen Fußballverbänden, Einzelpersonen und Blogs ist Twitter immer gut geeignet.

Unterwegs immer informiert

Smarte Apps helfen Ihnen unterwegs, wenn Sie nicht vor dem Fernseher sitzen können oder im Stadion sind, das Spielgeschehen im Auge zu behalten. Darüber hinaus leisten diese Apps mehr als nur die Präsentation von Nachrichten. Die Apps sind so ausgeklügelt, dass sie für Online-Sportwetten genutzt werden können, zum Beispiel für seriöse Wett-Apps, die Live-Ergebnisse und Statistiken von Fußballspielen präsentieren.

Generell gibt es zahlreiche der gefragten Fußball-Apps für beide Betriebssysteme – Android oder iOS. iPhone- und iPad-Besitzer beziehen die nützlichen Programme im Apple App Store und Android-Nutzer werden stattdessen im Google Play Store fündig. Falls eine Anwendung nur für ein Betriebssystem vorzufinden ist, gibt es durch die Reichhaltigkeit am Markt immer Alternativen.

Lasst die Spiele beginnen!

psc 1 Dezember, 2020 16:40