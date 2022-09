Deadline Day: Diese Transfers wurden fixiert

Nachdem das Transferfenster in der Schweiz bereits am Mittwochabend schloss, ist nun auch in den Topligen Schluss. Wir liefern die Updates zu den wichtigsten Transfers, die am Deadline Day über die Bühne gegangen sind.

Einmal mehr ging es am letzten Tag des Transferfensters noch einmal hoch zu und her. Auch einige spektakuläre Wechsel wurden vereinbart. Über das Geschehen am Deadline Day liefern wird in der untenstehenden Galerie den Überblick.

Die Klubs verstärkten sich für die aktuelle Saison noch einmal mit neuen Spielern. Einige Unglückliche fanden neue Anstellungen, wo sie wieder voll angreifen können.



Galerie öffnen



psc 2 September, 2022 00:01