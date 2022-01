Transfer Deadline Day: Diese Wechsel sind fix

Es ist soweit: Der letzte Tag des Winter-Tranfserfensters in den Topligen ist da. Wir liefern den Überblick über die wichtigsten Wechsel, die definitiv feststehen.

Der Deadline Day bringt auch in diesem Jahr noch einmal viel Bewegung ins Transfergeschehen. Auch absolute Topspieler sind noch bereit, den Klub zu wechseln und die zweite Saisonhälfte in einer neuen Umgebung zu bestreiten. In der Galerie listen wir alle Deals auf, die in trockenen Tüchern sind.



psc 31 Januar, 2022 19:05