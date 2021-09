Offiziell: Stefan Kuntz ist neuer Nationaltrainer der Türkei

Die Türkei hat mit Stefan Kuntz einen neuen Nationaltrainer gefunden. Der 58-Jährige kommt vom DFB, wo er zuletzt die U21-Nationalmannschaft coachte.

In den vergangenen Tagen hatte es sich bereits angedeutet, dass Stefan Kuntz seinen Vertrag beim DFB nicht erfüllen wird und stattdessen mit dem Nationaltrainer-Job bei der Türkei ein neues Abenteuer wagen wird. Wie der türkische Fussballverband TFF am Sonntag bestätigt, konnte man sich nun auch mit dem Ex-Profi einigen.

TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır.

İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/bjCnd6bgaC — TFF (@TFF_Org) September 19, 2021

Die Unterzeichnungszeremonie findet demnach am Montag, den 20. September, um 15.00 Uhr im Trainingslager der türkischen Nationalmannschaft Riva Hasan Doğan statt, so der Verband via Twitter. Kuntz übernimmt damit für den zuletzt entlassenen Senol Günes.

