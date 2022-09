Stefan Kuntz muss in der Türkei harte Kritik einstecken

Nachdem Stefan Kuntz zu Beginn seines Dienstes als türkischer Nationaltrainer mit viel Vorschusslorbeeren und auch Lob empfangen wurde, muss er nun harte Kritik einstecken.

Grund dafür ist die 1:2-Niederlage gegen die Färöer Inseln in der Nations League, die die türkische Fussballseele im Stolz verletzt hat. Nicht nur die Zeitungen prügeln auf Kuntz ein, sogar von Verbandsseite her geht man mit dem 59-jährigen Deutschen ziemlich unzimperlich um. Ex-Profi Hamit Altintop, der inzwischen Vorstandsmitglied des türkischen Verbands ist, sagt nach der Pleite gegen die Färinger: «Nur weil wir sagen, dass wir hinter unserem Trainer stehen, heisst das nicht, dass wir ihn nicht kritisieren sollten. Ich möchte, dass wir das respektieren.»

Kuntz seinerseits übt Kritik an der Mannschaft: «Wir hatten es mit einer Mannschaft zu tun, die mehr wollte und kämpfte als wir. Diesmal wurden wir geschlagen. In den letzten beiden Spielen sind wir weniger gelaufen als der Gegner. Es tut wirklich weh. Die Leistung der Färöer hat uns nicht überrascht. Unsere Unfähigkeit, darauf zu reagieren, war eine Überraschung.» Trotz der Niederlage gegen die Färöer Inseln gewinnt die Türkei seine Nations League-Gruppe und steigt von Liga C in Liga B auf.

psc 26 September, 2022 14:43