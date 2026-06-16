Tunesien hat seinen neuen WM-Trainer gefunden

Tunesien hat nach der Entlassung von Nationaltrainer Sabri Lamouchi rasch reagiert und Hervé Renard als neuen Coach verpflichtet.

Der 57-jährige Franzose verfügt über reichlich Erfahrung und coachte in der Vergangenheit bereits diverse Nationalmannschaften: Sambia, Angola, die Elfenbeinküste, Marokko und zuletzt Saudi-Arabien zählten dazu. Nun übernimmt er kurzfristig die tunesische Nationalmannschaft, die mit einem 1:5 gegen Schweden ins Turnier gestartet ist und bereits mit dem Rücken zur Wand steht.

Bereits am Dienstag leitet Renard im mexikanischen Monterrey die erste Trainingseinheit der Nordafrikaner. In den zwei verbleibenden Gruppenspielen trifft Tunesien auf Japan und Holland. Die Qualifikation für die K.o.-Phase ist nach der heftigen Pleite zum Auftakt bereits in ziemlich weite Ferne gerückt.

An der letzten WM im Jahr 2022 gelang Renard mit seinem damaligen Team Saudi-Arabien ein Coup: Gleich zum Auftakt wurde Argentinien besiegt. Später qualifizierten sich die Saudis aber trotzdem nicht für die K.o.-Phase, während die Gauchos Weltmeister wurden.