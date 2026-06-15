Tunesien wirft Nationaltrainer nach 1:5-Pleite raus

Der tunesische Fussballverband greift nach der 1:5-Auftaktpleite gegen Schweden an der Weltmeisterschaft drastisch durch und trennt sich von seinem Nationaltrainer.

Sabri Lamouchi muss seinen Posten nach der heftigen Klatsche nach nur einem Spiel räumen, wie der Journalist und Football Leaks-Autor Romain Molina berichtet. Tunesien startete in der Nacht auf Montag miserabel in die WM und kassierte gegen Schweden gleich fünf Gegentreffer.

In den weiteren Spielen treffen die Nordafrikaner auf Japan (21. Juni) und die Niederlande (26. Juni).