UEFA bekräftigt Ablehnung der Super League an einem Meeting

Top-Funktionäre der UEFA haben sich in Nyon ausgetauscht und einmal mehr ihre ablehnende Haltung gegenüber einer europäischen Super League bekräftigt.

«Im Einklang mit der Einheit des europäischen Fussballs haben die UEFA und die beteiligten Akteure erneut einstimmig die Begründung für Projekte wie die European Super League zurückgewiesen», schreibt der Verband am Dienstag. Das Treffen war demnach von «A22 Sports Management» mit dem deutschen Chef Bernd Reichart angefragt worden, das die Gründung einer Super League forciert. Mit dabei waren unter anderem Oliver Kahn, Karl-Heinz Rummenigge, Hans-Joachim Watzke, DFL-Chefin Donata Hopfen, Premier League-Direktor Mathieu Moreuil, Serie A-Präsident Luigi De Siervo, La Liga-Präsident Javier Tebas und viele weitere Spitzenfunktionäre.

«Der europäische Fussball wird weiterhin fest zusammenstehen für die positive zukünftige Entwicklung des Fussballs und der Gesellschaft», teilte die UEFA weiter mit. Ein wichtiges Detail am Rande: Während die UEFA die Klubs in der Vergangenheit sogar dafür bestrafen wollte, falls sie Konkurrenzformate in Betracht ziehen, sind solche Drohungen nun gänzlich verschwunden. Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus gelten weiterhin als Verfechter einer Super League.

psc 8 November, 2022 17:07