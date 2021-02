Die Gruppenspiele fanden im vergangenen Jahr noch statt, vor den K.o.-Spielen wird der Wettbewerb nun aber vorzeitig abgebrochen.Das UEFA-Exekutivkomittee hat diese Entscheidung getroffen, um die Gesundheit der jungen Spieler zu schützen, heisst es in einem Statement des europäischen Fussballverbands.

Zuletzt wurde der Wettbewerb der besten Nachwuchsteams der europäischen Klubs bereits mehrfach verschoben. Aus der Schweiz wäre der FC Basel noch vertreten gewesen.

The 2020/21 UEFA Youth League season has been cancelled #UYL https://t.co/vr0okLhvwZ

