Die UEFA bestätigt am Donnerstag, dass die Frauen-EM, die 2021 in England hätte stattfinden sollen, neu zwischen dem 7. und 31. Juli 2022 ausgetragen wird. Geplant ist, dass dieselben Spielorte zum Zug kommen.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin betont, dass beim Beschluss über die Verschiebung vor allem die Tatsache eine Rolle spielte, dass dieser Event nicht durch andere grosse Turniere konkurrenziert werden soll.

The #UEFAExCo today confirmed that the postponed UEFA Women’s EURO 2021 will be played in England from 6 July to 31 July 2022.

