Supercup-Ersatz: Die UEFA will schon wieder einen neuen Wettbewerb einführen

Nachdem die UEFA mit der Nations League und Conference League in den vergangenen Jahren sehr umtriebig war, was die Einführung neuer Wettbewerbe anbelangt und auch die Champions League reformiert wird, plant der europäische Verband eine weitere Revolution: Diesmal ist der Supercup zum Saisonstart betroffen.

Bislang trafen der Champions League- und Europa League-Sieger jeweils in einem Spiel aufeinander und machten so den Supercup-Sieger aus. Nun bestätigt die UEFA, dass sie eine Art Mini-Turnier etablieren will. Wie die “dpa” berichtet, sei die Idee vom UEFA-Komitee für Vereinswettbewerbe diskutiert worden. Noch gebe es keine formale Entscheidung über das Konzept.

“L’Équipe” hatte in dieser Woche berichtet, dass künftig jeweils der Champions League-Titelverteidiger mit drei anderen starken Mannschaften des abgelaufenen Wettbewerbs Mitte August ein Mini-Turnier im K.o.-Format in den USA austragen.

Der Supercup soll zwischen dem Europa League- und Conference League-Sieger ermittelt werden. Frühestmöglicher Zeitpunkt der Einführung soll 2024 sein. Ab dann wird die Champions League von 32 auf 36 Mannschaften aufgestockt.

psc 16 Juni, 2022 13:53