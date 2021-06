Die Regelung galt seit 1965 in K.o.-Duellen mit Hin- und Rückspielen und fällt künftig in allen offiziellen Wettbewerben der UEFA, also insbesondere Champions League, Europa League und Conference League weg. Somit haben auswärts erzielte Tore bei Torgleichheit künftig keinen höheren Wert mehr. Steht es nach Hin- und Rückspielen unentschieden, muss eine Verlängerung und, wenn nötig, ein Penaltyschiessen über den Sieger entscheiden.

Die UEFA teilt mit, dass Statistiken seit 1970 zeigen, dass die Differenz zwischen Heim- und Auswärtstoren zunehmen kleiner wurde. Es gebe keine Argumente mehr für die Aufrechterhaltung der Auswärtstorregel.

⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.

Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL

