UEFA: Aleksander Ceferin einziger Kandidat für Amt als Präsident

Die Wiederwahl von Aleksander Ceferin als UEFA-Präsident wird wie jene von Gianni Infantino für den gleichen Posten bei der FIFA zur Formsache.

Wie der europäische Verband mitteilt, ist der 55-jährige Slowene der einzige Kandidat für den Posten. Die Wahl für die nächste Amtsperiode, die vier Jahre dauert, findet im April am 47. ordentlichen UEFA-Kongress in Lissabon statt. Spannender als die Wiederwahl von Ceferein dürfte die Wahl für die übrigen Posten, etwa der UEFA-Mitglieder für den FIFA-Rat werden. Die Frist für die Kandidatenliste für das UEFA-Exekutivkomitee läuft am 5. Februar ab.

psc 6 Januar, 2023 14:04