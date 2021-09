UEFA bezeichnet WM-Pläne der FIFA als “echte Gefahr”

Die FIFA hat ambitionierte Pläne, die Weltmeisterschaft in Zukunft nicht mehr alle vier, sondern alle zwei Jahre auszutragen. Doch es gibt Gegenwind – vor allem aus dem Lager der UEFA.

Findet die Weltmeisterschaft schon bald alle zwei Jahre statt? Durchaus möglich, denn genau dieses Vorhaben soll die FIFA derzeit prüfen. Kritik gibt es jedoch bereits jetzt. So teilte die UEFA am Mittwoch in einem Statement mit: “Während wir die detaillierten Ergebnisse der vom FIFA-Kongress in Auftrag gegebenen Studie abwarten, (…) nimmt die UEFA zur Kenntnis, dass die FIFA einen Vorschlag vorgelegt hat, der eine Verdoppelung der Endrunden der Weltmeisterschaften ab 2028 sowie der Endrunden der Konföderationen ab 2025 vorsieht, verbunden mit einer massiven Umstrukturierung der im Internationalen Spielkalender reservierten Termine für die Spiele, die regelmässig von allen 211 FIFA-Mitgliedsverbänden ausgetragen werden.”

UEFA statement on proposals for a biennial World Cup ⬇️ — UEFA (@UEFA) September 22, 2021

Die Europäische Fussball-Union sei “enttäuscht über die gewählte Methodik, die bisher dazu geführt hat, dass radikale Reformprojekte kommuniziert und offen beworben wurden, bevor man zusammen mit anderen Interessengruppen die Möglichkeit hatte, an einem Konsultationstreffen teilzunehmen”. Die FIFA teilte zuvor ihrerseits am Montag mit, am Donnerstag kommender Woche ein Onlinegipfel mit den Nationalverbänden stattfinden zu lassen “Es besteht ein breiter Konsens innerhalb des Fussballs”, so die FIFA, “dass der internationale Spielkalender reformiert und verbessert werden sollte”. Von UEFA-Seite lautet es, die Pläne der FIFA stellen eine “echte Gefahr” dar.

adk 22 September, 2021 17:11