UEFA & Conmebol führen Finalissima auch bei Frauen ein

Nach der am Mittwoch erstmals ausgetragenen Finalissima zwischen Europameister Italien und Copa America-Sieger Argentinien (0:3) werden die Kräftemessen zwischen Klubs und Ländern der beiden Kontinentalverbände künftig ausgebaut.

Wie die UEFA mitteilt, findet in Zukunft auch bei den Frauen eine Finalissima statt. Teilnehmen werden die Siegerinnen der Europameisterschaft im Sommer in England und der diesjährigen Copa America der Frauen in Kolumbien. Die Partie wird zu einem noch nicht festgelegten Zeitpunkt in Europa ausgetragen.

Auch die besten Jugendmannschaften der beiden Kontinente treffen aufeinander: Youth League-Gewinner Benfica spielt am 21. August in Montevideo gegen Atlético Peñarol, das die U20-Copa Libertadores gewonnen hat.

Im Futsal wird zwischen dem 16. und 18. September sogar ein Final Four-Turnier ausgetragen. Teilnehmen werden Portugal, Spanien, Argentinien und Paraguay.

Auch im Bereich der Schiedsrichter und im Coaching kommt es zum weiteren Austausch zwischen den beiden Kontinentalverbänden.

psc 2 Juni, 2022 15:37