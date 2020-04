UEFA droht Ligen mit Ausschluss aus Europacup

Die belgische Jupiler Pro League hat die Saison am Donnerstag für beendet erklärt. Dieser Alleingang passt UEFA-Präsident Aleksander Ceferin ganz und gar nicht. Der Slowene droht nun sogar mit Ausschluss aus dem Europacup.

In einem Interview mit dem “ZDF”, das am Samstag im Fernsehen ausgestrahlt wird, findet der 52-Jährige deutliche Worte für das Vorgehen der Belgiern: “Das ist nicht der richtige Weg, Solidarität ist doch keine Einbahnstrasse. Man kann nicht nach Hilfe fragen und dann einfach selbst entscheiden, wie es gerade passt.” Ceferin will unbedingt verhindern, dass andere Ligen folgen. Stattdessen sollen die Nationalverbände versuchen ihre Spielzeiten regulär zu beenden. Zu diesem Zweck wurden die Europacup-Spiele in dieser Saison bis auf Weiteres verschoben. Bekanntlich findet im Sommer auch keine EM statt, was die Flexibilität deutlich erhöht.

“Die Belgier und andere, die jetzt vielleicht darüber nachdenken, riskieren ihre Teilnahme am Europapokal in der nächsten Saison”, führt der UEFA-Boss aus. Und weiter: “Die Teilnahme daran wird bestimmt durch das erzielte Ergebnis einer komplett beendeten Spielzeit. Ein vorzeitiges Ende könnte demnach Zweifel aufwerfen, ob die Voraussetzungen erfüllt werden”.

Ceferin spricht sich zudem für die Durchführung von Geisterspielen auch in der Champions League und Europa League, falls es notwendig ist: “Es ist auf jeden Fall besser, Fussball ohne Zuschauer zu spielen und ihn zurück im Fernsehen zu haben, als überhaupt nicht. Das wollen doch die Leute, das bringt positive Energie zu ihnen nach Hause.”

psc 3 April, 2020 14:42