Uefa will Salary Cap einführen – Financial Fairplay vor Abschaffung

Nach einem Bericht der “Times” dürfen Vereine künftig maximal 70 Prozent der Einnahmen für die Gehälter der Spieler verwenden. Diese Regelung gilt beispielsweise in der spanischen La Liga bereits. Sollten Klubs dagegen verstossen würde eine “Luxussteuer” fällig, die dann wiederum an jene Vereine ausgeschüttet wird, die sich an die Regel halten.

Das Financial Fairplay, wie es bisher existiert, im Laufe der Corona-Pandemie aber abgeschwächt wurde, steht derweil vor der Abschaffung.

Die neue Regelung möchte die UEFA bereits im kommenden Jahr einführen. Im kommenden Monat soll sie den Klubs zur Diskussion präsentiert werden.

