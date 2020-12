UEFA-Team des Jahres: 50 Spieler nominiert – die Bayern dominieren

Elf Spieler können von Fans nun online gewählt werden. Wenig überraschend wird die Liste von Champions League-Gewinner Bayern München angeführt. Ganze neun bzw. mit Thiago sogar zehn Spieler vom erfolgreichsten Team des Jahres stehen auf der Liste. Champions League-Finalist PSG und Liverpool sind mit je sieben bzw. acht Akteuren vertreten.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 1, 2020