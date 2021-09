WM alle zwei Jahre? UEFA-Boss Ceferin will dagegenhalten

Die FIFA spekuliert angeblich damit, die Weltmeisterschaft in Zukunft alle zwei Jahre auszutragen. Bei UEFA-Präsident Aleksander Ceferin stösst diese Idee auf Ablehnung.

Usus der FIFA ist es, die Weltmeisterschaft alle vier Jahre zu veranstalten. Doch das könnte sich womöglich ändern, sollte der Weltfussballverband angebliche Pläne durchsetzen, die eine Austragung des Grossturniers alle zwei Jahre vorsehen.

Die UEFA habe “ernsthafte Vorbehalte und zeigt gravierende Besorgnis bezüglich der Berichte über entsprechende FIFA-Pläne”, schrieb allerdings Aleksander Ceferin in einem Antwortbrief an das Fannetzwerk “Football Supporters Europe” (zitiert via “Sport1”), nachdem der UEFA-Chef zuvor von der Fanvereinigung kontaktiert worden war.

In dem Brief lautet es weiter: “Angesichts der grossen Auswirkungen, die diese Reform auf die gesamte Organisation des Fussballs haben kann, ist es verwunderlich, dass die FIFA eine PR-Kampagne startet, um ihren Vorschlag voranzutreiben, während solche Vorschläge Konföderationen, Nationalverbänden, Ligen, Vereinen, Spielern, Trainern, Vereinen und der gesamten Fußballgemeinschaft noch nicht vorgestellt wurden.” Ob die FIFA letztlich tatsächlich zu einer Reform der WM greift, ist aber noch offen.

adk 5 September, 2021 16:23