Fix: VfB Stuttgart trennt sich von Trainer Tim Walter

Der VfB Stuttgart gibt zwei Tage nach dem letzten Pflichtspiel des Jahres 2019 die Trennung von Trainer Tim Walter bekannt.

Der 44-Jährige, der erst im Sommer kam, muss nach nur einem halben Jahr im Amt bereits wieder gehen. “Es war unser Wunsch und unser klares Ziel, gemeinsam mit Tim Walter unsere kurz- und mittelfristigen Ziele zu erreichen: die Rückkehr in die Bundesliga und die Weiterentwicklung unserer Mannschaft. Wir haben in den letzten Wochen und zuletzt nach dem Spiel in Hannover viele intensive Gespräche geführt. Dabei wurde zunehmend deutlich, dass unterschiedliche Ansichten über die Entwicklung des Kaders zur Realisierung unserer sportlichen Ziele bestehen. Wir bedauern diesen Schritt, weil Tim sich mit grossem Engagement und grosser Leidenschaft beim VfB eingebracht hat und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Bezüglich eines Nachfolgers haben wir noch keine Entscheidung getroffen”, begründet Vorstandsboss Thomas Hitzlsperger die Entscheidung.

Tim Walter sagt: “Ich habe sehr gerne für den VfB gearbeitet. Die Mannschaft ist mir in den vergangenen Monaten ans Herz gewachsen. Ich wünsche dem Verein alles Gute für die Zukunft.”

https://www.vfb.de/de/vfb/aktuell/neues/profis/2019/tim-walter/

psc 23 Dezember, 2019 18:57