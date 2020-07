Holger Badstuber plant Karriereende in der MLS

Abwehrspieler Holger Badstuber steht beim VfB Stuttgart noch bis 2021 unter Vertrag. Diesen Kontrakt will er respektieren, danach könnte es für ihn aber nach Nordamerika gehen.

In einem Instagram Live-Interview mit dem “ZDF” gibt er ziemlich konkrete Informationen, wie er sich die Schlussphase seiner Karriere vorstellt. “Das Ausland würde mich am Ende meiner Karriere schon reizen. Das habe ich immer gesagt. Es ist eine Erfahrung, die mich interessiert”, sagt der 31-Jährige. Und Badstuber scheint in die Fussstapfen seines früheren Bayern-Teamkollegen Bastian Schweinsteiger treten zu wollen: “Durch die aktuelle Corona-Situation ist es schwieriger. Aber durch Bastian Schweinsteiger habe ich viel von der MLS gehört. Dass es dort professionell zugeht, aber das Niveau natürlich nicht mehr das von der Bundesliga ist.”

Und weiter: “Zum Ausklingen lassen der Karriere noch mal Spaß haben und eine Erfahrung mitnehmen mit der anderen Sprache und der Anonymität der Fußballer dort. Das würde mich interessieren.”

Zu einem Transfer in diesem Sommer wird es aber nicht kommen. Trotz zusätzlicher Konkurrenz in der VfB-Abwehr will er in Stuttgart bleiben.

psc 16 Juli, 2020 17:43