Der VfB Stuttgart engagiert Pellegrino Matarazzo

Der VfB Stuttgart hat die Trainersuche abgeschlossen: Der neue Mann an der Seitenlinie heisst Pellegrino Matarazzo.

Der 42-Jährige stösst von der TSG Hoffenheim zu den Schwaben, wo er einen Vertrag bis Juni 2021 unterschreibt. Der Italo-Amerikaner arbeitete als Co-Trainer unter Julian Nagelsmann und seit Sommer unter Alfred Schreuder. VfB-Vorstandsboss Thomas Hitzlsperger sagt: “Wir sind bei der Suche nach unserem neuen Cheftrainer mit grosser Sorgfalt vorgegangen und haben in den vergangenen Tagen zahlreiche intensive Gespräche geführt. Am Ende stand ein klares Votum für Pellegrino Matarazzo, den wir herzlich beim VfB Stuttgart begrüssen. Wir wollen kurzfristig erfolgreich sein, unser fussballerisches Profil weiter schärfen und sicherstellen, dass die Tür zur Profimannschaft für unsere Jugendspieler auch in Zukunft offensteht. Für all diese Herausforderungen sehen wir uns mit Pellegrino Matarazzo als Cheftrainer sehr gut aufgestellt.”

—

psc 30 Dezember, 2019 11:19