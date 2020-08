VfB versetzt Badstuber in 2. Mannschaft

Holger Badstuber ist ab sofort nicht mehr länger Teil der Profimannschaft des VfB Stuttgart. Der ehemalige deutsche Nationalspieler wird von dem verantwortlichen Personal zur 2. Mannschaft abgeschoben.

Am Wochenende bricht der Reisetross des VfB Stuttgart in Richtung Kitzbühel auf, wo das Sommer-Trainingslager abgehalten wird. Nicht mit im Flieger sitzen wird Holger Badstuber, der ab sofort mit der U21 trainiert.

“Mit Blick auf die kommende Saison und darüber hinaus haben wir uns dazu entschieden, in unserem Kader personelle Veränderungen vorzunehmen und im Defensivbereich verstärkt auf andere Spieler zu setzen”, teilt Sportdirektor Sven Mislintat die Veränderung mit.

Der Bundesliga-Rückkehrer hatte sich darum bemüht, Badstuber in diesem Sommer an einen anderen Verein abzugeben. Der 31-Jährige hatte jedoch klargestellt, seinen bis zum Sommer 2021 laufenden Vertrag erfüllen zu wollen.

“Die sportliche Leitung des VfB hat mir mitgeteilt, dass ich ab sofort in der zweiten Mannschaft trainieren soll. Ich akzeptiere die Entscheidung, auch wenn es mir schwerfällt. Denn ich bin überzeugt davon, dass ich dem Team in der Bundesliga helfen kann. Ich nehme jetzt die neue Aufgabe an, damit wir gemeinsam für den Verein das Beste daraus machen”, kommentiert Badstuber, 31-facher deutscher Nationalspieler, den Entscheid.

Holger @Badstuber nimmt ab sofort am Trainingsbetrieb der #VfBU21 teil und wird dementsprechend am kommenden Samstag nicht mit der Lizenzspielermannschaft ins Trainingslager nach Kitzbühel reisen. Zur Meldung 👉https://t.co/sa5IQij9vv #VfB — VfB Stuttgart (@VfB) August 18, 2020

aoe 18 August, 2020 12:19