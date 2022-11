Bale vor WM-Start mit Wales: «Als Kind träumt man davon»

Gareth Bale freut sich auf die Weltmeisterschaft in Katar. Der Offensivstar geht mit Wales ambitioniert an den Start.

«Ich bin genau da, wo ich sein will – hier. Ich bin bereit. Wir haben hart trainiert und uns an die Hitze und die Zeitumstellung angepasst. Wir haben jetzt keine Ausreden mehr», sagte Gareth Bale am Sonntag in Doha.

Der Kapitän und Rekordschützen seines Landes betonte vor dem Spiel gegen die USA: «Das ist ein unglaubliches Gefühl. Als Kind träumt man davon, Wales bei der WM zu sehen – und jetzt bin ich dabei. Egal, was wir erreichen: So lange wir alles geben, wird das Land stolz auf uns sein.»

adk 20 November, 2022 16:56