“War 5 Minuten tot” – Christian Eriksen gibt erstes Interview

Der dänische Fussballprofi erlitt im Sommer beim EM-Spiel gegen Finnland einen Herzstillstand und musste auf dem Rasen reanimiert worden. Jetzt spricht der 29-Jährige erstmals öffentlich über den Vorfall und bedankt sich für die grosse Anteilnahme.

Dank dem raschen Eingreifen der Teamkollegen und Ärzte vor Ort konnte Eriksen reanimiert werden. Die Situation war aber sehr dramatisch, was Eriksen vor allem aufgrund der zahlreichen Reaktionen nach dem Vorfall bewusst wurde. “Es war seltsam, weil ich nicht erwartet habe, dass die Menschen mir Blumen schicken, weil ich für fünf Minuten tot war”, sagt er im Gespräch mit dem dänischen Fernsehsender “DR1” klarstellt.

Vom Support, den er von allen Seiten verspürt, ist Eriksen überwältigt: “Es war unglaublich, dass so viele Menschen das Bedürfnis hatten, mir zu schreiben oder Blumen zu schenken. Es hat so viele Leute berührt – und das wollten sie meiner Familie und mir zeigen. Das macht mich glücklich.” Auch heute noch erhalte er zahlreiche Reaktionen: “Für mich war es eine grosse Unterstützung, all die Anteilnahme zu erhalten. Und die Leute schreiben mir immer noch. Ich habe allen gedankt und möchte allen danken.”

Eriksen hat inzwischen einen Defibrillator eingesetzt bekommen. Sein Vertrag bei Inter Mailand hat er aufgelöst, da er in Italien nicht mit einem Herzschrittmacher spielen darf. Zuletzt trainierte er unter anderem in Chiasso. Stand jetzt möchte er seine Karriere fortsetzen: “Ich will bei der WM in Katar mit dabei sein. Das ist mein Traum. Ob ich dann nominiert werde, ist eine andere Sache. Physisch bin ich wieder in Topform. Mein Herz ist kein Hindernis.”

psc 4 Januar, 2022 19:18