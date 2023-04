Was muss man über den deutschen Fussball wissen?

Fussball war nie als Sportart für das grosse Geld gedacht. Das Spiel wurde immer mehr wegen seiner rohen, nackten und unverfälschten Darbietungen gefeiert. In ähnlicher Weise faszinierten die Spieler, die einen Ball kicken, die Zuschauer in den späten 1800er Jahren.

Fussball hat seinen Ursprung in Deutschland in den späten 1800er Jahren. Wenn man sich den jüngsten Triumph des deutschen Fussballs anschaut, ist es kaum zu glauben, wie der Fussball in dieser Nation entstanden ist.

In den Anfängen des deutschen Fussballs gab es keine Organisation, die sich hauptsächlich dem Fussball widmete. Da das Spiel auf dem Land entstand, gab es fast keine Vereine, die sich diesem Sport widmeten. Die meisten Vereine begannen als Mehrsportverein. Ein Beispiel dafür ist der TSV München 1860. Das T im Vereinsnamen steht für Turnen, das 1860 die Hauptsportart des Vereins war. Ausserdem wurde die Fussballabteilung des Vereins erst 1899 gegründet. Das erste Fussballspiel, das von Deutschen in Deutschland gespielt wurde, soll 1874 in Braunschweig stattgefunden haben. Der Fussball erreichte Deutschland also etwas früher als England.

Der 1878 gegründete Deutsche Fussball-Club Hannover wird oft als der erste Fussballverein in Deutschland bezeichnet. Was in Hannover gespielt wurde, war jedoch Rugby.

Noch im Jahr 1900 begannen die Gründer des 1. FC Nürnberg mit einem ovalen Ball zu spielen. Die Verwirrung über die tatsächlichen Regeln des Fussballs war in Deutschland weit verbreitet. In der Anfangsphase des Sports hatten die Landsleute mit einer Fülle von Komplikationen zu kämpfen. Die grösste Herausforderung dieser Zeit war es auch, einen Platz zum Spielen zu finden. Es ist schon erstaunlich, dass die Deutschen nicht wollten, dass die Menschen Fussball spielen. Diejenigen, die trainierten, wurden oft als «kickende Vaterlandsverräter» bezeichnet. Die damalige Generation konnte nicht ahnen, dass der Fussball in den kommenden Jahren zu einer so grossen Angelegenheit in der Nation werden würde.

Trotz des Widerstands gegen das Spiel wurden überall im Land Ligen gegründet. Eine der bemerkenswertesten Ligen war die in Berlin. Der englische Einfluss erwies sich jedoch als der Hauptgrund für die Etablierung des Fussballs.

So reiste 1896 eine Duisburger Mannschaft nach England, um dort vier Spiele zu spielen, die aufgrund einer grossen Anzahl von Gegentoren zu einer ziemlich schlechten Idee wurden. Im Jahr 1899 reiste eine englische Profimannschaft durch Deutschland und schlug dabei alle Mannschaften deutlich. Der 28. Januar 1900 wird zu einer bedeutenden Revolution in der Geschichte des deutschen Fussballs.

An diesem Wintertag schlossen sich 86 Vereine in Leipzig zusammen, um den Deutschen Fussball-Bund (DFB) zu gründen. Eine der Regeln aus der Anfangszeit des DFB lautete: «Kein Spieler darf sich während eines Spiels hinlegen, um sich auszuruhen»

Deutsche Bundesliga

Die Gründung einer neuen obersten Spielklasse anstelle von mehreren Regionalligen revolutionierte den deutschen Fussball. Die ersten Bundesligaspiele wurden am 24. August 1963 angepfiffen, und Borussia Dortmunds Friedhelm Timo Konietzka verschwendete keine Zeit mit einem Tor in der ersten Minute des Spiels gegen Werder Bremen. FC Köln mit seinem jungen Spielmacher Wolfgang Overath wurde zum ersten Mal Meister der Bundesliga. Bis 1970 gelang es keinem Verein, die prestigeträchtige Meisterschale zum zweiten Mal zu gewinnen. FC Nürnberg stieg als amtierender Meister 1968/69 ab. Der legendäre Uwe Seeler, der von 1953 bis 1972 für den Hamburger SV spielte, war der erste Torschützenkönig der neuen Liga. Die Bundesliga hat seit ihrer Gründung Generationen von nationalen und internationalen Fussballfans begeistert. Jedes Jahrzehnt hat seine eigenen Helden und Geschichten, die ganze Bücherregale füllen könnten.

Vom ersten Tag an stand fest, dass der Fussball in Deutschland nicht mehr wegzudenken war. Wie es bereits erwähnt wurde, war Fussball nicht immer ein Spiel, bei dem es um das grosse Geld ging, mit extravaganten Gehältern und unverschämten Fernsehverträgen. Die Deutschen haben sich als Fussballnation entwickelt und in der Welt des Fussballs mit 4 Starts auf ihren Trikots dominiert. Fussball ist in Deutschland zu einer Lebenseinstellung geworden. Der Aufstieg der Bundesliga hat sicherlich einen konstruktiven Weg in der Strukturierung des Spiels geführt. Die aufstrebenden Nachwuchsspieler und das Engagement der Fans zeigen, dass sich der Fussball in Deutschland weiterentwickeln wird.

Neue Epoche

Mit der Beförderung von Joachim Löw zum Bundestrainer im Jahr 2008 tauschte Deutschland seinen typischen defensiven Stil gegen einen offensiven ein. Die ersten Anzeichen dieses Wandels waren bei der Europameisterschaft 2008 zu sehen, als sich Deutschland mit Spanien bis ins Finale vorkämpfte.

Auch bei den beiden folgenden Europameisterschaften zeigte Deutschland starke Leistungen. Im Jahr 2012 gewann man alle drei Gruppenspiele und besiegte Griechenland im Viertelfinale – ein Rekord von 15 Siegen in Pflichtspielen, verlor dann aber mit 1:2 gegen Italien. Auch 2016 war im Halbfinale Schluss. Diesmal scheiterte man an Frankreich, das den ersten Pflichtspielsieg gegen Deutschland seit 58 Jahren verbuchen konnte.

Zwischen diesen beiden Auftritten hat Deutschland die Weltmeisterschaft 2014 gewonnen. Nach dem Einzug in die K.o.-Runde wurden im Achtelfinale Algerien und im Viertelfinale Frankreich bezwungen. Im Halbfinale gelang ihnen ein historischer 7:1-Sieg gegen Gastgeber Brasilien, wobei sie in der ersten Halbzeit innerhalb von 7 Minuten vier Tore erzielten. Im Finale besiegten sie dann das von Messi angeführte Argentinien durch einen späten Treffer von Mario Götze.

