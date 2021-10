Die Familie gibt Ex-YB-Stürmer Roger Assalé in Bremen einen Boost

Roger Assalé wurde von Werder Bremen im Sommer als Hoffnungsträger für die Offensive verpflichtet. Der 27-jährige Ivorer konnte die Erwartungen noch überhaupt nicht erfüllen. Jetzt soll ihm seine Familie Kraft schenken.

Diese ist inzwischen aus Frankreich in Norddeutschland eingetroffen. In Bremen ist die Hoffnung gross, dass es nach mehreren schwachen Auftritten für Assalé nun auch auf dem Platz vorwärts geht: “Er ist spät zur Mannschaft gestossen und aus dem Ausland gekommen. Das sind alles Punkte, die da mit reinspielen. Ich glaube, dass es in den nächsten Wochen besser wird. Seine Familie ist jetzt hier. Wir hoffen, dass er für uns noch ein absoluter Mehrwert wird”, sagt Clemens Fritz, der Leiter Profi-Fussball beim Zweitligisten.

Assalé hatte zunächst noch Fitnessrückstand und auch die Sprachbarriere macht(e) ihm zu schaffen. Bislang kommt er auf vier Ligaeinsätze. In der Startelf stand er noch nie. Zuletzt schmorte er gar zweimal während 90 Minuten auf der Ersatzbank. Tatsächlich kann es für die frühere YB-Rakete nur bergauf gehen.

psc 20 Oktober, 2021 13:44