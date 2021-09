Ex-YB-Profi Roger Assalé kämpft bei Werder mit Fitnessproblemen

Der frühere YB-Stürmer Roger Assalé wechselte im Sommer zu Werder Bremen und soll beim deutschen Zweitligisten in der Offensive für Dampf und Tempo sorgen. Noch ist der 27-Jährige allerdings nicht bereit dazu.

Der ivorische Angreifer muss erst einmal an seiner Fitness arbeiten. Laut “Bild” zeigte ein Leistungstest, dass Assalé noch nicht bereit für einen Startelfeinsatz ist. Trainer Markus Anfang sagt: “Da war zu sehen, dass wir ihn noch auftrainieren müssen. Damit er unsere Anforderungen für die Aussenbahn umsetzen kann. Er arbeitet sehr hart daran.” Die Dijon-Leihgabe wird am Samstag beim Gastspiel in Ingolstadt erst einmal wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen. Vor der Länderspielpause kam er zu einem 15-minütigen Jokereisatz gegen Hans Rostock. In ähnlichem Umfang könnte er auch in Ingolstadt spielen.

Mit dem Arbeitseifer von Assalé ist man in Bremen sehr zufrieden. Der Stürmer lernt er auch Deutsch, damit er sich auf dem Platz besser mit seinen Teamkollegen verständigen kann. Nach insgesamt drei Jahren bei YB (2017-2020) war er zuletzt in Spanien und Frankreich tätig.

psc 10 September, 2021 12:05