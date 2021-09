Ex-YB-Stürmer Roger Assalé kriegt bei Werder eine Ansage vom Manager

Der frühere YB-Stürmer Roger Assalé wechselte in diesem Sommer als Sturmhoffnung zu Bundesliga-Absteiger Werder Bremen. Dort findet der 27-Jährige den Tritt allerdings noch nicht richtig.

Bislang kam er auch wegen physischen Defiziten lediglich als Joker zum Einsatz. Bei der 0:3-Pleite bei Dynamo Dresden sorgte er mit gleich mehreren verunglückten Aktionen für Negativ-Schlagzeilen und war sogar an Gegentreffern beteiligt. Werders Manager Frank Baumann findet in der “Bild” klare Worte: “Es passt noch nicht so, auch wenn er bei den ersten Kurzeinsätzen schon gute Szenen hatte. Es muss sich noch finden, was Abläufe und Laufwege betrifft. Er ist gefordert, dass er sich diese Sachen erarbeitet und das Verständnis auf dem Platz besser funktioniert.” Angeblich läuft auch die grundsätzliche Integration von Assalé ins Team noch nicht wunschgemäss. Trotz seinen drei Jahren in Bern spricht der Angreifer noch wenig Deutsch.

Vorerst wird sich Assalé voraussichtlich weiterhin auf der Bank wiederfinden. Die Hoffnung, dass er durch sein Tempo und seine Spielstärke dem Team mittelfristig durchaus helfen kann, lebt aber weiter.

psc 29 September, 2021 13:33