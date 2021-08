Freiburg sichert sich Santamaria-Nachfolger von Werder

Nach dem 14 Mio. Euro-Verkauf von Baptiste Santamaria an Stade Rennes sichert sich der SC Freiburg in Kürze Werder-Profi Maximilian Eggestein.

Sport-Vorstand Jochen Saier kündigte anlässlich des Santamaria-Transfers bereits an, dass sich die Breisgauer im Hinblick auf die Nachfolge in “finalen Gesprächen” befinden. Laut “kicker” wird Werder-Profi Maximilian Eggestein nach Freiburg wechseln. Der 24-Jährige kehrt nach dem Abstieg mit Bremen somit in die Bundesliga zurück. Die Vorstellung soll bereits in Kürze erfolgen.

psc 17 August, 2021 15:23