Kabinen-Ärger: Werder Bremen suspendiert Niclas Füllkrug

Nach einem heftigen Streit mit Clemens Fritz, Leiter Scouting und Profifussball, suspendiert Werder Bremen Niclas Füllkrug.

Der Zoff ereignete sich nach der 0:3-Niederlage bei Darmstadt 98 am vergangenen Sonntag. In der Kabine gerieten Füllkrug und Fritz aneinander. Der Stürmer sei “mehrfach ausfällig gegenüber dem Ex-Werder-Kapitän geworden”, teilt der Zweitligist mit. “Diesen Vorfall konnten wir als Verein so nicht hinnehmen. Daher haben wir die Entscheidung getroffen, Niclas für drei Tage freizustellen”, erklärt Geschäftsführer Frank Baumann. “Niclas wird neben der temporären Freistellung einen bereits festgelegten Betrag an soziale Projekte spenden, mit denen wir als Verein zusammenarbeiten.”

Füllkrug zeigt Reue: “Ich habe mich bei Clemens, beim Trainerteam und auch bei der Mannschaft entschuldigt. Ich habe eine Grenze zwischen Spieler und Verantwortlichem überschritten. Das darf mir nicht passieren.”

Die Suspendierung läuft vorerst für drei Tage. Am Donnerstag setzen sich die Parteien erneut zusammen: “Wir haben Niclas bewusst diese drei Tage gegeben, um sein Verhalten vom Sonntag reflektieren zu können. Wir erwarten von ihm neben der Einsicht auch eine Reaktion”, so Baumann weiter. Ob der Angreifer danach wieder in den Kader integriert wird, ist offen.

psc 20 Oktober, 2021 14:20