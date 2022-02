Ludovic Magnin erzählt witzige Anekdote über seine Zeit bei Werder

Ludovic Magnin ist seit Beginn dieses Jahres Trainer des österreichischen Erstligisten SCR Altach. Als Spieler war er jahrelang in der Bundesliga beschäftigt. Aus seiner Zeit bei Werder Bremen erzählt der 42-Jährige nun auf einer Pressekonferenz eine witzige Anekdote.

Der Linksverteidiger und frühere Schweizer Nationalspieler stiess 2002 als relativer Nobody zu Bundesligist Werder Bremen. Dort war er in der Hierarchie erst einmal weit unten angesiedelt, was er auch zu spüren bekam. So musste er in der Garderobe einen Platz einnehmen, der sich niemand wünscht. Direkt hinter der Eingangstüre, die immer wieder vor ihm zugeschlagen wurde. Erst mit dem Abgang von Superstar Andi Herzog hat sich die Situation entspannt, wie Magnin erzählt:

🎙️ 𝐋𝐮𝐝𝐨𝐯𝐢𝐜 𝐌𝐚𝐠𝐧𝐢𝐧 𝐳𝐮𝐦 𝐀𝐛𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐨𝐧 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚𝐬 𝐇𝐞𝐫𝐳𝐨𝐠 𝐛𝐞𝐢 𝐖𝐞𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐁𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧 😄@werderbremen wir hoffen, ihr habt mittlerweile größere Kabinen. 😉#ALTADM pic.twitter.com/QX4pxOecUF — SCR Altach (@SCRAltach) February 25, 2022

Bei seinem neuen Verein läuft es dem Romand noch nicht nach Wunsch. Die ersten beiden Ligaspiele seit der Ankunft von Magnin gingen für Altach verloren.

psc 25 Februar, 2022 15:09