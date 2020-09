Wettanbieter mit PayPal: besonders seriös?

Wenn Wettanbieter PayPal als Zahlungsmöglichkeit anbieten, suggeriert dies oft Seriosität. Trotzdem sollten Spieler auch weitere Kriterien prüfen.

Wettanbieter mit PayPal – der einfachste Zahlungsweg

Das Geschäft mit Sportwetten boomt aktuell mehr denn je. Nicht ohne Grund erfreuen sich Sportwetten in der Gesellschaft einer großen Beliebtheit. Zu süß ist die Verlockung des schnellen Geldes für einen geringen Einsatz und zu groß der Adrenalinkick, wenn das entscheidende Tor in der Nachspielzeit für einen schönen Gewinn sorgt. Doch wer online wetten möchte, muss sich dabei auch auf die Zahlungsmöglichkeiten und deren Seriosität verlassen können. Wie genau verhält es sich da mit dem Vorreiter der digitalen Zahlungsmöglichkeiten PayPal?

PayPal als seriöser Zahlungsdienst

PayPal gilt als absolut seriöser Zahlungsdienstleister. Da besonders Wettanbieter für Sportwetten aktuell wie Blumen aus dem Boden schießen – was sich unter anderem an etlichen TV-Werbespots rund um den deutschen Fußball ableiten lässt – ist der digitale Zahlungsdienstleister PayPal ein begehrter Partner. Denn es gilt durchaus die ungeschriebene Regel: Wer PayPal als Zahlungsmöglichkeit anbietet, der hat einen großen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz. Unter wettanbieter.org/paypal lassen sich entsprechende Wettanbieter finden, die PayPal als Zahlungslösung zur Verfügung stellen.

Und dieser Vorteil wird in Zukunft noch größer werden, denn vor einiger Zeit hat PayPal damit begonnen, sich zumindest aus dem Geschäft der Online-Casinos in Deutschland – also des reinen Glücksspiels – zurückzuziehen. Der Dienstleister ist bei diesen nicht mehr als Zahlungsmöglichkeit verfügbar. Anders gestaltet sich die Sachlage bei Anbietern von Sportwetten. Hier werden weiterhin viele Anbieter unterstützt. Doch welche Vorteile sind damit für den Kunden verbunden?

Der Hauptvorteil von PayPal ist die kinderleichte Bedienung. Mit nur wenigen Klicks lässt die Transaktion umsetzen, um das eigene Wettkonto mit einem beliebigen Betrag (nur der Mindestbetrag liegt bei 10,00 €) aufladen. Zudem kann das Geld auf dem Wettkonto auch nach Belieben auf das PayPal-Konto transferiert werden. Auch dies geschieht in wenigen Minuten.

Ein weiterer großer Vorteil von PayPal ist der gute Ruf des Unternehmens. Es bietet seinen Nutzern das Gefühl der Sicherheit. Nicht umsonst nutzen etliche Millionen Menschen den digitalen Zahlungsdienstleister, wenn sie online shoppen oder Wetten abschließen.

Die Vorteile von PayPal – kurz gesagt:

Schnelle Ein- und Auszahlungen

Bestätigung der Seriosität der Wettanbieter

Kinderleichte Bedienung

Käuferschutz, falls Probleme auftreten

Was sollten Spieler bei Sportwetten beachten?

Doch bevor mit dem Wetten begonnen wird, lohnt es sich im ersten Schritt den richtigen Anbieter herauszusuchen. Hier lohnt sich im ersten Schritt der Vergleich der Zahlungsmöglichkeiten. Der Wettanbieter sollte bekannte Zahlungsdienste wie PayPal zur Verfügung stellen, damit sich Zahlungen sicher vollziehen lassen.

Im zweiten Schritt empfiehlt es sich auch die Quoten der verschiedenen Wettanbieter zu vergleichen. Es ist nicht selten, dass die Quoten der Wettanbieter unterschiedlich ausfallen.

Darüber hinaus sollte auch immer die Lizenz des jeweiligen Anbieters geprüft werden. Diese ist ein sehr wichtiges Signal in Richtung Seriosität.

Viele Wettanbieter starten immer wieder Aktionen für Neu- und Bestandskunden, und locken mit Freiwetten, einem Sonderguthaben oder ähnlichen Dingen. Bevor ein Spieler darauf reinfällt, lohnt sich ein Blick auf die Bedingungen dieser Aktionen, denn oftmals muss der „geschenkte“ Betrag drei- oder vierfach eingesetzt werden, bevor es möglich ist sich die Gewinne auszahlen zu lassen.

Auf was Spieler achten sollten:

Zahlungsmöglichkeiten vergleichen

Quoten vergleichen

Lizenz des Anbieters prüfen

Auf Aktionen der Wettanbieter und deren Konditionen achten

Je nach Sportart kann es auch sein, dass der eine oder andere Wettanbieter eine größere Bandbreite an Wetten ermöglicht.

Fazit: Seriöse Wettanbieter nutzen

Online Wetten ist heute kinderleicht. Es existiert eine große Fülle an verschiedenen Anbietern. Doch wie lassen sich seriöse Vertreter finden? Ein guter Anhaltspunkt ist in diesem Zusammenhang die Lizenz, die von einer entsprechenden Behörde ausgestellt wird. Darüber hinaus kann auch die Zusammenarbeit mit dem Zahlungsdienstleister PayPal einen Hinweis auf Seriosität darstellen. Wer darüber hinaus noch die Quoten und Zusatzangebote vergleicht, findet am Ende genau den Wettanbieter, der zu ihr oder ihm passt.

psc 29 September, 2020 16:06