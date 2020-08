Winti-Knipser Luka Sliskovic wechselt nach Deutschland

Winterthurs Topskorer Luka Sliskovic verlässt den Verein nach drei Jahren und wechselt in die 3. deutsche Liga zum 1. FC Magdeburg.

Der 25-Jährige überzeugte in dieser Saison mit 14 Toren und sechs Assists. Der Österreicher spielte bisher stets in der Schweiz und wurde einst beim FC Luzern ausgebildet. Nun wagt der Angreifer den Sprung nach Deutschland und unterschreibt in Magdeburg für drei Jahre bis 2023.

