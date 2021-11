Wo steckt mehr Spannung drin – in eSports FIFA21 oder in echtem Fussball?

Der elektronische Sport oder eSports breitet sich immer weiter aus. Turniere werden veranstaltet und internationale und regionale Ligen existieren bei den unterschiedlichsten Games. Doch die Geister scheiden sich immer noch daran, ob sie eSports als echten Sport anerkennen oder nicht. Nehmen wir diese Diskussion einfach mal beiseite und schauen uns an, wer mehr Spannung erzeugt – der Sport auf dem digitalen Grün oder auf dem echten Rasen?

FIFA21 der beliebte Rasensport auf riesigem Bildschirm

FIFA ist wohl das bekannteste Pendant zum echten Fußballplatz. Eine riesige Fangemeinschaft versammelt sich, wenn Turniere auf dieser Plattform organisiert werden. Mit dem voranschreiten der Technik sind die Spielabläufe und Grafiken so gut geworden, dass man fast die echten Fußballprofis vor Augen hat.

Das Spiel wird von den Entwicklerteams immer weiter verfeinert und bietet bei jedem neuen Release kleine Überraschungen für die Fans. Die aktuellste Version wirkt von allen Erscheinungen am realistischsten. Während das Spieltempo zum Beispiel etwas gedrosselt wurde, stiegen die Anforderungen bei Passspielen und direkten Zuspielen. Präzision und viel mehr Feingefühl sind gefragt. Während in vorangegangenen Versionen die Spielabläufe doch noch etwas automatisiert aussahen, punktet FIFA 21 eindeutig bei mehr “Menschlichkeit”.

Buchmacher sind bei eSports voll dabei

Buchmacher wie Mobilebet.de haben den Hype um die neuen eSport Spiele erkannt und führen Wettmärkte für unterschiedliche Games. Neben Fußball kommen besonders gut Ego-Shooter und Multiplayerspiele an. Buchmacher, die eSports gelistet haben, führen meist Counter Strike und League of Legends oder eben FIFA. Die Wettmärkte sind ähnlich wie bei den echten Spielen auf dem Grün. Spannend wird es also ebenfalls.

Echte Fußballclubs bauen digitale Teams auf

Mit dem raschen Wachstum der eSports-Szene ergeben sich für die echten Fußballclubs ganz neue Wege mit einem bisher schwer erreichbaren Publikum in Kontakt zu treten. Zocker, die stundenlang vor einem Bildschirm sitzen und eine Partie nach der anderen durchziehen waren bisher kaum eine Zielgruppe für die Sportclubs.

ESports öffnet diese Tür. Profi-Clubs wie Schalke04, Barcelona oder VfL Wolfsburg haben eine Abteilung eSports und kaufen wie beim echten Rasensport die besten Zocker ein. Die Rangliste in der echten Bundesliga ist interessanterweise bei den eSports-Turnieren egal. Hier wird noch mal ganz von vorn gestartet. Internationale Cups werden ausgetragen, bei denen ganz Europa mitfiebert.

Traditionsreiche Sportart im Wandel

Fußball ist in vielen Teilen der Welt die beliebteste Sportart überhaupt. Bereits mit jungen Jahren spielen viele in der lokalen Mannschaft vor Ort oder trainieren regelmäßig mit Freunden zum Spaß. Dies verlagert sich mit dem eSports ein wenig in die Zockerräume der Spieler. Doch wer einmal Feuer und Flamme für dieses Spiel ist, hat wahrscheinlich kein Problem damit, einmal in die Haut des Lieblingsspielers zu schlüpfen, auch wenn dies nur virtuell möglich ist.

Wo steigt die Spannung?

Obwohl man ein echtes Fußballspiel im Stadion noch nicht ganz mit einer Endrunde im eSports-Weltcup vergleichen kann, kommt es spannungsmäßig doch dem echten Sport sehr nahe. Einige Clubs, wie der VfL Wolfsburg bauen eine eigene Akademie oder Abteilung auf, um neue Zockertalente aufzuspüren. Im Endeffekt muss jeder Fan für sich selbst entscheiden, ob er am Bildschirm die fast echt aussehenden Avatare anfeuert oder auf das Pendant aus Fleisch und Blut setzt – oder vielleicht einfach beides.

psc 26 November, 2021 13:55