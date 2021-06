Zenit zeigt Interesse an Nati-Coach Vladimir Petkovic

Der russische Meister Zenit St. Petersburg zeigt Interesse an einem Engagement von Nationaltrainer Vladimir Petkovic.

Der 57-Jährige hat seinen Vertrag beim Schweizer Verband zu Beginn dieses Jahres bis zur WM 2022 in Katar verlängert. Je nach Verlauf der EM ist aber auch e in vorzeitiger Abgang zumindest nicht gänzlich ausgeschlossen. Sollte es wider Erwarten zur Trennung kommen, würde sich Zenit laut “Blick” wohl für eine Verpflichtung des Tessiners bemühen. Petkovic spricht seit seiner Schulzeit Russisch und hätte entsprechend wohl kaum Anpassungsprobleme in St. Petersburg.

psc 9 Juni, 2021 16:17