Zinédine Zidane kündigt Rückkehr ins Trainer-Geschäft an

Zinédine Zidane ist seit seinem zweiten Abgang als Trainer von Real Madrid im Sommer 2021 kein neues Engagement mehr eingegangen. Der 50-Jährige plant aber eine Rückkehr ins Geschäft.

Dies verrät der französische Ex-Profi am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz beim "Salon du Football" Aix-en-Provence. "Eine Rückkehr als Trainer? Das wird kommen. Ich weiss noch nicht wann, aber es wird kommen." Erst in dieser Woche wurde Zidane wieder mit der französischen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Dort wurde Didier Deschamps nach der WM in Katar erst einmal mit einem neuen Vertrag bis 2026 ausgestattet.

Für die Équipe Tricolore bestritt der frühere Weltfussballer selbst 108 Einsätze.

psc 16 Juni, 2023 16:56